Udinese-Napoli, scontri ultras: cinque arresti, c'è anche un napoletano

Dopo gli scontri tra tifosi, in occasione del match tra Udinese e Napoli, che ha portato lo scudetto alla squadra azzurra, arrivano i primi provvedimenti. Sono cinque le persone arrestate, tra cui quattro tifosi friuliani e un tifoso napoletano, per gli incidenti al Dacia Arena, di cui tre fuori dalla circoscrizione di Udine.

Gli arresti, avvenuti in differita, sono stati eseguiti oggi, si riferiscono agli incidenti avvenuti al termine della partita Udinese-Napoli, durante l'invasione di campo che ha visto coinvolti i tifosi partenopei e che ha scaturito la reazione degli ultras dell'udinese, in cui sono rimaste ferite 15 persone, di cui sei sono state ricoverate, una in condizioni gravi per fratture agli arti.

Sono due gli arresti effettuati per resistenza e per reati specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive eseguiti a Udine, e poi a Pordenone, Gorizia, Napoli. Il procuratore capo, Massimo Lia, ha annunciato che le indagini proseguono.