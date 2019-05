Napoli: stop ai furbetti del ticket, assalto agli uffici dell'Asl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 22 Maggio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non pagavano il ticket perché esenti in base al reddito denunciato in autocertificazione: ora dovranno rimborsare alla sanità pubblica le cifre risparmiate ingiustamente negli anni. Controlli incrociati da parte delle aziende sanitarie Napoli2 Nord, 3Sud e Agenzia delle Entrate per stanare furbetti del ticket. Sono migliaia gli avvisi bonari di pagamento che sono arrivati nell’ultimo mese nelle case dei cittadini campani, costretti quindi a lunghe code presso i distretti locali per regolarizzare la propria posizione e chiedere chiarimenti.