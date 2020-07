Criticità uffici giudiziari di Ischia: presidente Tribunale incontra sindaci e associazioni forensi

LEGGI ANCHE

La criticità degli uffici giudiziari di Ischia è stato oggi l’oggetto dell’incontro tra la presidenza del Tribunale di Napoli e i rappresentanti dell’Ordine degli avvocati, del Consiglio Nazionale Forense, dell’Associazione forense di Ischia e i sindaci isolani., sia per quanto riguarda l’immediato che la prospettiva della definitiva efficienza degli uffici isolani. Nell’immediato si è concordata la necessità di fare ricorso ad urgenti applicazioni di personale amministrativo da adibire al recupero dell’enorme arretrato, sia della sezione distaccata che del Giudice di pace.Nella prospettiva futura il funzionamento della giustizia ad Ischia non potrà prescindere dalla stabilizzazione delle sezioni distaccate e in tal senso si è concordato di promuovere iniziative congiunte presso il Ministero e le forze governative per pervenire alla legge sulla stabilizzazione, attesa da molti anni. L’incontro è stato positivo e tutte le parti interessate hanno convenuto sia sugli obiettivi che sugli strumenti da utilizzare.Alla riunione, oltre al presidente del Tribunale, hanno preso parte, presidente Ordine avvocati di Napoli,del Consiglio Nazionale Forense,sindaco di Ischia,sindaco di Forio,sindaco di Barano,vicesindaco di Serrara Fontana,presidente dell’Assoforense di Ischia con il segretarioe i consiglieri, oltre a, presidente dell’Associazione giovani avvocati ischitani.