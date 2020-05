Ex dipendente delle poste fa sparire i soldi dal libretto di una correntista: arrestato nel Napoletano

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, personale del Commissariato di Afragola ha dato esecuzione ad un'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di una persona di 33 anni, residente in Arzano, già dipendente dell'Ufficio Postale di Cardito, per il delitto di peculato. È infatti accusato di aver sottratto dal libretto postale di un'ignara correntista, in diverse occasioni, varie somme di danaro ivi depositate.



La donna, resasi conto dell'ammanco, aveva sporto denuncia. Dalle indagini è emerso che le operazioni di prelievo erano state tutte compiute presso lo sportello dell'Ufficio Postale presso il quale il dipendente, prima di essere licenziato, prestava servizio. Le somme prelevate erano state in parte girate su una carta postepay prepagata e per la restante parte erano su un libretto di deposito. Disposto il sequestro preventivo per equivalente della somma di euro 43.000 ovvero del profitto del reato. Poste Italiane ha comunque risarcito la cliente come da prassi, pur essendo parte lesa. Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA