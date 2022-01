Ufficio scolastico regionale della Campania, ufficiale la nomina del nuovo direttore Ettore Acerra

A un mese e mezzo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, finalmente è stato registrato il provvedimento d'incarico a Ettore Acerra che diventa ufficialmente direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, come anticipato dal Mattino.



Classe 1958, nato a Roma ma cresciuto a Nola, Acerra ha una laurea in Agraria alla Federico II, e lascia la direzione dell’Usr della Liguria, che aveva dal luglio 2020. Suo punto di forza è il conoscere perfettamente l’ambiente scolastico campano essendo stato prima docente e poi dirigente (oltre 20 anni) in scuole di Volla, Marigliano, Afragola, Nola e Napoli, per otto anni a Torino e tre a Venafro. Ma soprattutto è stimatissimo dai colleghi campani, che ne esaltano le doti manageriali e diplomatiche. Acerra dirigerà l’Usr per un solo mandato poiché ha da ultimare solo 4 anni prima della pensione. Il suo arrivo è molto atteso dai colleghi, in particolare dai dirigenti scolastici, che da due anni stanno subendo un carico di lavoro notevole per via dei continui cambi di protocolli anti Covid e la mancanza di personale.