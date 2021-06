Ugo Russo e Davide Bifolco, a Napoli incontro con Celestini

Giovedi 24 giugno, dalle ore 19.30 incontro in piazza Montesanto con Ascanio Celestini, i genitori di Ugo Russo e in collegamento il papà di Davide BIfolco. Ma anche educatori, esperienze di base e dello sport popolare per ragazzi.

Per continuare a parlare di diritto alla verità, ma anche di diritto dei ragazzi dei nostri quartieri a raccontarsi oltre gli stereotipi, ad avere accesso a strumenti, strutture e opportunità. A seguire la proiezione di «Selfie», di Agostino Ferrente.