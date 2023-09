Uil Scuola Campania, oltre 400 ATA e docenti di sostegno in più grazie al presidio

In tanti hanno partecipato al presidio organizzato dalla Uil Scuola Campania davanti la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e dirigenti scolastici provenienti da tutta la Regione ma anche qualche genitore e Uil Campania, con la presenza del segretario Giovanni Sgambati, per in sit-in organizzato dal sindacato che da settimane sta chiedendo un numero adeguato di personale ATA, docenti in cattedra da subito e senza errori di algoritmo, più docenti di sostegno per rispondere alle reali esigenze degli alunni con disabilità.

«Purtroppo, ci ritroviamo ancora a registrare il malcontento di molti dirigenti scolastici che attendono l’assegnazione di collaboratori, assistenti amministrativi e tecnici in quanto i posti autorizzati in organico di fatto sono insufficienti e non corrispondono alle reali esigenze degli Istituti» spiega Roberta Vannini, segretaria generale Uil Scuola Campania. «Ci vengono comunicate criticità relative agli organici di sostegno che, seppur ampliati con le deroghe, non sono comunque sufficienti a garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità».

La pubblicazione degli incarichi di supplenza per tutte le province ha fatto registrare innumerevoli errori tanto da costringere Avellino, Benevento e Salerno a ripubblicare i bollettini. «Punteggi inesatti, ingiuste esclusioni, docenti scavalcati, sedi fantasma.

La solita lotteria dell’algoritmo. Tutto ciò a danno dei lavoratori e, soprattutto, a scapito degli alunni e delle famiglie. Queste sono solo alcune delle innumerevoli criticità già presentate in tempi utili all’amministrazione e debitamente documentate ben prima dell’inizio dell’anno scolastico, quando il tempo deponeva ancora a favore di un regolare avvio. Nessuna risposta concreta. Abbiamo già consegnato alla segreteria del direttore dell’USR un faldone con le relazioni dettagliate e circostanziate dei dirigenti scolastici che non riescono a mandare avanti i loro Istituti con le risorse umane in organico. Mercoledì incontreremo il direttore Acerra. Auspichiamo che già nelle prossime ore ci possa essere un suo intervento per accogliere le richieste delle scuole campane che meritano risposte ora».

E poco dopo lo stato di agitazione già dai primi giorni del mese di settembre e culminato nel presidio, ecco il risultato: oltre 400 posti ATA in più e altri docenti di sostegno per le scuole della Campania.

«Proprio mentre eravamo in presidio, il direttore annunciava a Salerno di voler autorizzare altri 479 posti ATA in più oltre ai 1.720 già autorizzati in organico di fatto ad agosto e altri posti di sostegno in risposta alle relazioni puntuali e circostanziate dei dirigenti scolastici. È una grande vittoria per la Uil Scuola Campania che da sempre ha a cuore il buon funzionamento delle scuole della nostra regione» aggiunge Vannini. «Prendiamo atto della dichiarazione del direttore regionale, sicuramente frutto della nostra mobilitazione. Considerate, però, le tante richieste che abbiamo raccolto e consegnato ieri alla segreteria del direttore, riteniamo il numero dei posti ulteriormente autorizzati ancora non sufficiente».