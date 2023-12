È stato siglato il partenariato sociale proposto dall'Uisp Campania in merito al progetto #Sportpertutti, finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il protocollo è il primo passo per l'attivazione di processi di co-programmazione e co-progettazione che vedranno le parti firmatarie costruire insieme dei percorsi formativi e di inserimento lavorativo per disoccupati, fasce a rischio di emergenza socio-economica, reinserimento degli ex detenuti, immigrati e ragazzi a rischio di dispersione scolastica e devianza criminale.

Ogni partner aderente porterà le proprie competenze per avviare processi in cui istituzioni, enti del Terzo settore, associazioni, cooperative e imprese collaborino al fine di migliorare la situazione del Mezzogiorno. «Lo sport - ha dichiarato Antonio Marciano, presidente Uisp Campania - diventa così non solo promotore dell'azione ma, parte integrante di un nuovo processo culturale e sociale». Il partenariato ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è aperto a quanti e quante vogliano contribuire alla crescita dello stesso attraverso la propria adesione.