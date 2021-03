Ultima scoperta dalle acque di Pozzuoli: un puntale di anfora romana dalla forma fallica

Non è particolarmente raro ma neppure comune, stiamo parlando di un puntale di anfora d'epoca romana a forma fallica.

L'interessante reperto, è stato ritrovato durante un'immersione sportiva, sul fondale del mare di Pozzuoli, a pochi metri dalla costa, dal sub professionista Franco Salvatore Ruggiero.

Il puntale apparteneva, molto probabilmente, ad un'anfora contenente olio o vino, andata perduta.

La caratteristica forma fallica, rinvenuta in diversi contesti del mondo romano, aveva un chiaro significato propiziatorio, al fine di “tutelare” il carico durante il viaggio per mare, spesso rischioso.

Le immagini della scoperta, in un video realizzato da Ruggiero per la valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo e non solo dei Campi Flegrei.

