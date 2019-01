Martedì 8 Gennaio 2019, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2019 14:45

Torre del Greco piange Francesco Panariello, l’ultrà della Turris 35enne morto ieri al Cardarelli dopo due settimane di agonia nel nosocomio napoletano. Da circa 24 ore familiari, amici e conoscenti cercano le cause della morte prematura del «gigante buono», marittimo e devoto alla maglia della Turris.E ora a cercarle è anche la magistratura che ha aperto un’inchiesta sul decesso dell’uomo, padre di due figli piccoli, per tentare di far luce su ciò che accadde alla Vigilia di Natale quando cominciò tutto il suo calvario. Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco, agli ordini del primo dirigente Davide Della Cioppa, il 35enne stava rientrando a casa in via Montedoro quando è rimasto vittima di un incidente con lo scooter la cui dinamica è ancora da accertare. Sarebbe stato trovato dalla moglie riverso a terra, accanto al suo scooter, ancora in vita.Soccorso dopo molti minuti poiché l’autoambulanza non è giunta subito sul posto a causa di altri incidenti in zona, è stato portato al pronto soccorso del Maresca. Qui, secondo quanto riferiscono gli operatori sanitari, è stato soltanto sottoposto a test tossicologico, a cui sarebbe risultato positivo, e poi trasferito d’urgenza a Boscotrecase per la mancanza del radiologo nel nosocomio di Torre del Greco. Al Sant’Anna di Bosco dagli esami radiologici sarebbero emerse lesioni alla milza e a un rene, oltre che ematomi ai polmoni. Così Panariello è stato trasferito al Cardarelli di Napoli dove è morto ieri dopo diversi giorni di coma.La Procure di Napoli ha aperto un fascicolo, poi trasmesso al Tribunale di Torre Annunziata, per chiarire le cause del decesso, sulla salma è stata disposta l’autopsia e lo scooter del tifoso è stato sequestrato. I familiari di Panariello sono chiusi in un comprensibile silenzio mentre amici e conoscenti non si danno pace. «Era una perla di ragazzo- dicono- lavorava sodo per la sua famiglia».L’Asd Turris Calcio in queste ore ha diramato un comunicato. «Due righe che non avremmo mai voluto scrivere - si legge nella nota- La Turris tutta piange il grande tifoso Francesco Panariello venuto purtroppo a mancare. Le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco e a tutta la tifoseria corallina da parte del presidente Antonio Colantonio e di tutti i componenti di società, staff tecnico e squadra».