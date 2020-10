Ultrà ucciso prima di Inter-Napoli, lunedì il processo a Milano per il tifoso azzurro

È stata fissata per lunedì 12 ottobre l'udienza preliminare per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano di 40 anni per cui la Procura di Milano ha chiesto il processo per omicidio volontario, accusandolo di aver travolto e ucciso con il proprio suv Daniele Belardinelli, ultrà del Varese morto negli scontri del 26 dicembre 2018 poco lontano da San Siro prima della partita Inter-Napoli.



Sarà il giudice Carlo Ottone De Marchi a decidere se Manduca dovrà essere processato. L'uomo è stato arrestato il 18 ottobre del 2019 su ordinanza del gip Guido Salvini. L'accusa formulata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella e dai pm Michela Bordieri e Rosaria Stagnaro è rafforzata sia da una decisione del Tribunale del Riesame che da un'importante consulenza tecnica firmata da diversi esperti, tra cui la nota anatomopatologa Cristina Cattaneo.