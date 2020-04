Esorcizzare il Coronavirus con un aforisma. Poche parole, un messaggio ironico, ad effetto, e un'immagine eloquente. Tanto basta per viaggiare con la fantasia, dimenticare per un po' l'emergenza e riflettere sul senso della vita e della morte, con cui ci si sta tanto confrontando in questa crisi. Così sono nati gli aforismi illustrati anti-Covid 19. L'idea è venuta a Nicola Cicatelli, 60enne salernitano con una spalle una lunga esperienza nel campo del marketing e della comunicazione, che ha lanciato un sito (www.aforismiillustrati.it) dove possono ritrovarsi tutti gli appassionati di aforismi. Una grande community di poeti e artisti che possono divertirsi a condividere pensieri e parole, che Cicatelli potrà trasformare in aforismi illustrati con un'immagine che renda il senso della riflessione.



«L'aforisma è uno strumento geniale - spiega Cicatelli - per creare idee e discussioni, specialmente in modo provocatorio, e dare così risalto e meriti alla logica … ancora meglio se illustrato. Così facendo si trasmette un messaggio che viene immediatamente recepito bypassando la superficialità ed il materialismo della società.

L'aforisma è la sintesi di un pensiero, di un modo di essere ed intendere la vita, non è un concetto condensato per fare meno fatica; è l’intuizione, l’immediatezza e l’efficacia al tempo stesso, perciò spesso è più difficile scrivere aforismi che libri. L'aforisma è uno strumento per lasciare un segno del nostro passaggio».



Aforismiillustrati è, dice il promotore del progetto, «un contenitore, uno strumento per chi ha qualcosa da dire ma non sa come farlo o meglio ancora trasmetterlo in modo originale, per chi vuole gridare ma non ha voce, per chi vuole semplicemente manifestare la propria arte e per rendere il messaggio ancora più diretto si utilizzano anche le immagini». Chiunque voglia essere inserito o vuole realizzare graficamente il proprio aforisma può fare richiesta attraverso la info del sito (si può scrivere alla mail info@aforismiillustrati.it o contattare il numero 335458001). Si entrerà in contatto con Nicola Cicatelli (autore di alcuni testi) e con Francesco Galdo (autore di alcune illustrazioni) nonché autore delle immagini a supporto di coloro che ne faranno richiesta per realizzare i propri aforismi. © RIPRODUZIONE RISERVATA