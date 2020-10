Un arcobaleno di speranza sul Covid Center di Boscotrecase: la foto diventa virale sul web

BOSCOTRECASE. Un’immagine che vale più di mille parole, quella di un arcobaleno che si schiude sul Covid Hospital di Boscotrecase. La foto, realizzata oggi dal vigilante del presidio Luca Raiola, ha fatto il giro del web ed é percepita come un segno di speranza in questo momento non facile per l’ospedale di Bosco come per tutti gli ospedali della Campania. L’aumento della curva epidemiologica, infatti, pone in affanno i presidi Covid, saturi di ricoveri e alla ricerca di nuovi posti letto già previsti dai piani di riorganizzazione ospedaliera delle Asl.

Il Covid Hospital di Bosco è già al completo da una settimana, con circa 70 pazienti ricoverati, e almeno dieci positivi sono rimasti bloccati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Fino alla decisione di queste ore dell’Asl Napoli 3 Sud: lo storico padiglione del Maresca e il pronto soccorso ospiteranno esclusivamente pazienti Covid per alleggerire il carico di ricoveri a Bosco. L’aumento di positivi e di ricoveri determina anche un sovraccarico di lavoro del personale, tra medici e infermieri, che ha chiesto tramite i sindacati un incremento di risorse.

Risorse che dovrebbero arrivare a stretto giro, da quanto annunciato dalla dirigenza con il direttore generale Gennaro Sosto, il direttore sanitario Gaetano D’Onofrio e il direttore strategico Savio Marziani. Un arcobaleno di speranza sul Covid Center, l’ex ospedale Sant’Anna e Santa Maria della Neve che lo scorso 14 marzo, in piena pandemia, è stato convertito in 24 ore in ospedale specialistico e da allora è sempre stato attivo contro il z Covid 19. Un arcobaleno di speranza affinché passi questo momento difficile e la pandemia arresti la sua folle corsa.

