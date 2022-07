«Un caffè col il Csf», online il forum sul Fondo Nuove Competenze

Nuovo appuntamento con il mondo del lavoro e della formazione grazie all'appuntamento live «Un caffè col Csf». In questa puntata si parla del Fondo Nuove Competenze, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che nasce come una riserva di risorse istituita per sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemica. Gestito dall’ANPAL, il Fondo funziona attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona, in modo da soddisfare i fabbisogni emergenti delle imprese.

Ne parliamo con Tommaso Marrone, manager del C.S.F. Centro Servizi e Formazione con sede a Melito di Napoli, con Luciano Paulillo, presidente Vebo fiera e presidente associazione AIRB, con Massimiliano Santoli, manager Studioesse Srl e presidente Piccola Industria di Confindustria Caserta, e con Antonio Esposito, vicepresidente Commissione Finanza Agevolata dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. Conduce il giornalista del Mattino Marco Perillo. Regia a cura di Umberto Mazza.