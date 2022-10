Un calcio al femminicidio, l'esordio della squadra nata in nome di Rosa

Comincia con un passo falso il cammino della Grumese Calcio femminile: un sonoro 0-4 rimediato dall'Asd Pegaso di Pontecagnano nella prima partita di Coppa Italia di Eccellenza. Un risultato che non sminuisce il forte messaggio affidato all'incontro di contrasto alla violenza sulle donne: le ragazze di mister Antonio Silvestro sono entrate in campo con uno striscione dedicato a Rosa Alfieri, la ragazza uccisa otto mesi fa, dal vicino per difendersi dal tentativo di stupro.

«Voglio ringraziare il presidente della Grumese, Luigi Eucalipto, per questa iniziativa che contribuisce a tenere accessi i riflettori su questa tragica vicenda. Il 28 ottobre c'è la seconda udienza del processo dove saranno ascoltati i testimoni. Il mio ed il dolore di tutta la mia famiglia non si è mai attenuato» ha detto il papà di Rosa, Vincenzo. Per il sindaco, Gaetano Di Bernardo, «è una pagina triste della storia della nostra città: siamo in attesa di entrare nel procedimento in corso, per costituirci come Comune». Il presidente Eucalipto: «La Grumese è nata proprio nel nome di Rosa, per ricordarla, per onorarne la memoria e per contribuire alla sensibilizzazione nel contrasto alla violenza sulle donne».



Nonostante la forte campagna di comunicazione sull'evento, non si è registrata grande partecipazione di pubblico. Da rimarcare l'assenza delle istituzioni: presenti solo il sindaco, un assessore e un consigliere. Sul versante sportivo la Grumese ha pagato lo scotto della scarsa esperienza (la squadra è stata completata solo qualche mese fa) ma soprattutto le difficoltà di un terreno di gioco che andrebbe completamente rifatto, dove hanno avuto la meglio le atlete di Pontecagnano, più forti dal punto di vista fisico. La prossima settimana la Grumese incontrerà l'Academy Dream Team di Napoli e il 22 dicembre l'Academy Abatese di S Antonio Abate. Si classificano per la semifinale le prime due del girone.