Martedì 1 Ottobre 2019, 09:04

I cold case della camorra. Arrestato uno dei killer che quindici anni fa, uccise nel corso una spettacolare esecuzione Immacolata Capone all'epoca un vero ras del movimento terra, prima dama di compagnia e guardia del corpo di Anna Mazza, la vedova nera della camorra. Le manette sono scattate per Michele Puzio, detto «Michelino», boss di primo livello del clan Moccia, già condannato per reati camorristi, e ora indagato in concorso in omicidio di primo grado, porto detenzione illegale di arma da sparo, reati aggravati dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo camorristi.