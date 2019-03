Un cartellone in strada per ricordare Alessandra, la ballerina investita e uccisa nel Napoletano

Giovedì 7 Marzo 2019, 19:33

Un cartellone per le strade per Mugnano per ricordare Alessandra Madonna, la 24 enne di Melito trascinata uccisa dall'auto dell'ex fidanzato, Giuseppe Varriale, poi condannato per omicidio stradale. “Nel giorno della Festa della Donna – spiegano i genitori di Alessandra, mamma Olimpia e papà Vincenzo – vogliamo dare un segnale forte. Vogiamo risvegliare le coscienze come nel film "Tre manifesti a Ebbing, Missouri". Ad Alessandra, purtroppo, è stata negata la possibilità di essere in vita e festeggiare questa giornata. Siamo ancora in attesa che sia fatta giustizia, speriamo che quel cartellone aiuti a risvegliare le coscienze. La violenza sulle donne è un tema che ci tocca tutti”.