Un corto circuito provoca un incendio: paura all'ospedale Maresca di Torre del Greco

Paura ieri pomeriggio all’ospedale Maresca di Torre del Greco per un incendio che ha interessato alcuni locali posti a ridosso delle sale adibite alla distribuzione dei pasti per ammalati e personale. Le fiamme hanno in particolare avvolto una stanza posta al piano terra, coinvolgendo solo marginalmente le altre vicine, mentre il fumo nero fuoriuscito dalla finestra è salito anche nei piani superiori dalla parte retrostante la struttura.

Pronto l’intervento dei vigili del fuoco, che prima hanno provveduto a domare il rogo, poi hanno verificato la sicurezza dei locali e infine passato al setaccio l’area interessata, stilando un verbale - poi consegnato ai responsabili del Maresca e fatto arrivare anche ai funzionari dell’Asl Napoli 3 Sud - nel quale viene riportato come causa dell’origine dell’incendio un corto circuito.

Fugati i dubbi sull’origine accidentale, si è provveduto ad interdire l’accesso alla stanza maggiormente danneggiata, in attesa degli opportuni interventi. Anche questa mattina nella zona dove si sono sviluppate le fiamme si avvertiva l’odore anche dovuto al materiale bruciato.