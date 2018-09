Un disegno per Harry e Megan: Sua Maestà risponde al bambino di Piano di Sorrento

Lunedì 3 Settembre 2018, 22:11

Ama Londra e la famiglia reale è la sua passione da sempre. A tal punto che in occasione del matrimonio di Harry e Megan, Il piccolo Riccardo Nica, di otto anni, che vive a Piano di Sorrento, ha deciso di scrivere una lettera ed inviare un disegno a Sua Maestà, la regina Elisabetta per augurare felicità e gioia ai novelli sposi.Un'emozione condivisa con la nonna inglese, sposata con il nonno da quasi cinquant'anni che ha poi tradotto il testo ed aiutato il nipotino, che anni fa ha visitato Londra ed ama il Big Ben, ad inviare la missiva.Ma dopo settimane di attesa, la letterina con il disegno degli sposi con Camilla, Carlo e la Regina, ha ricevuto anche la tanto sperata risposta dalla segretaria particolare di Sua Maestà."Caro Riccardo, la Regina desidera che io ti ringrazi per la tua lettera e per lo splendido disegno allegato e per il tuo messaggio in cui racconti di te e della tua famiglia-si legge nella lettera con il timbro della monarchia inglese- la Regina ha apprezzato molto le tue parole gentili e il pensiero per la sua famiglia. Firmato Annabel Whitehead, segretaria particolare della Regina Elisabetta)".