“Un farmaco per tutti” in Ucraina donazioni per un milione di euro

Superato un milione di euro con le donazioni di “Un Farmaco per Tutti” da parte dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli e Federfarma Napoli all’ Ucraina. Grazie a questo impegno “Un Farmaco per Tutti” ha ricevuto i ringraziamenti ufficiali dalla città di Kharkiv.

È il risultato dell’impegno del presidente dell’Ordine e assessore alla Salute Vincenzo Santagada insieme ai tanti volontari che si dedicano al progetto. Parte dunque il settimo carico di dispositivi sanitari e farmaci per l’Ucraina

raccolti dalle farmacie della provincia di Napoli. Commosso da tanta solidarietà Santagada porterà avanti ancora di più le donazioni: «Nella speranza di una pace prossima - commenta - cerchiamo di garantire una continuità assistenziale dove la normalità è divenuta rarità» commenta Santagada.



I risultati della raccolta sono stati consegnati al Console Generale dell’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko, che ha espresso gratitudine e apprezzamento per il successo dell’iniziativa. Nelle prossime settimane partiranno gli altri carichi.