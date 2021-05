Un lenzuolo contro la mafia, manifestazione a Napoli e Caserta

Le città come luoghi di memoria, espressioni di una nuova geografia della responsabilità, avamposti per la tutela della legalità: è l'idea da cui nasce #unlenzuolocontrolamafia, un progetto volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori della giustizia e del ricordo di coloro che hanno dedicato la vita al bene della collettività. L'iniziativa della Fondazione Falcone e del Ministero dell'Istruzione, su un'idea di Alessandro De Lisi, è parte di Spazi Capaci-Comunità Capaci, un progetto di riappropriazione degli spazi urbani attraverso l'arte, pensato in occasione del 29esimo anniversario della Strage di Capaci costata la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Covid economy, 59 interdittive antimafia a Napoli: «Sempre... IL FISCO Cosap, 58 multe a Napoli per mancato pagamento e mancata... IL CASO Ischia covid free, pronto il bollino per le aziende turistiche

Un lenzuolo di 150 cm x 240cm è stato esposto a Napoli davanti Palazzo San Giacomo. In Campania iniziativa analoga di fronte alla Reggia di Caserta. A Napoli l'esposizione del lenzuolo è avvenuta durante una cerimonia accompagnata dalle note musicali suonate dalla Fanfara del 10ø Reggimento Carabinieri Campania