Un messaggio di pace in musica: l'appello degli Armonika per Gabriele

Venerdì 24 Maggio 2019, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un inno all’amore che supera barriere e differenze. È questo «Ti porto se vuoi», il nuovo singolo de "Gli Armonika", dove sonorità mediterranee e latine, il rap partenopeo e il ritmo irresistibile del reggaeton si uniscono per dare voce a un unico grande messaggio di integrazione e accoglienza. Antonio Ucciero ed Erika Calì hanno presentato il loro singolo presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. Oltre 17 mila visite in meno di una settimana dalla pubblicazione su YouTube sono il biglietto da visita del giovane duo napoletano che per questo loro primo singolo hanno ricevuto anche il patrocino del Co.Re Com. Campania.Il singolo e il video, ideato da Peppe De Muro per la regia di Mauro Di Rosa, con etichetta Advice Music – Milano prodotto da Mad Man Factory e arrangiato da Gianfranco Voiglio nascono dall’esigenza di scrivere, arrangiare, mescolare note, creare un prodotto che parlasse di sé e soprattutto cantasse l’amore, che fosse a suo modo autobiografico ma anche intimo e personale. Alla conferenza moderata da Rosanna Astengo presente anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e e l'assessore alla Cultura del comune di Pozzuoli, Maria Teresa Moccia di Fraia.«È molto bello che oggi 23 maggio, data della morte di Giovanni Falcone, da Napoli parta un messaggio d’amore – spiega il presidente Lucarelli – lanciato da due giovani che con questo loro singolo trasmettono valori positivi».Un messaggio di aggregazione contro le discriminazioni e contro l’imbarbarimento della società: «Un video molto bello ben curato - ha detto l'assessore alla cultura del Comune di Pozzuoli Maria Teresa Moccia di Fraia - che evidenzia la bellezza di Pozzuoli, città che qualche anno è divenuta patria della movida e proprio ai giovani che la frequentano spero arrivino le parole di questo brano che canta l’amore».«Un testo e una musica che ci hanno subito colpito - spiegano Gli Armonika- non solo per il significato ma soprattutto per il forte messaggio che lancia. Mancava però la parte rap, quel qualcosa che ci contraddistingue da sempre e abbiamo deciso di aggiungerla alla fine della canzone. La nostra storia professionale e come coppia è un mash-up, nasce nel 2011; da subito abbiamo deciso di iniziare a suonare e di intraprendere insieme questo percorso fin dai primi passi, mescolando stili, sensazioni, generi, e perché no, anche artisti a cui ispirarsi.Da quel momento sono nate cover riarrangiate di brani italiani e non, sperimentazioni, la partecipazione a X-Factor e tante serate e partecipazioni a manifestazioni musicali».Gli artisti poi hanno anche lanciato un messaggio a tutta Napoli per #riempireunaltrapiazza per aiutare il piccolo Gabriele. «Il 24 maggio dalle 9 alle 20 l’Admo allestirà a piazza Dante a Napoli una postazione per cercare un donatore compatibile con il piccolo. Basta avere tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50kg ed essere in buona salute, un semplice prelievo di sangue o saliva verificherà la compatibilità».