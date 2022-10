Un'officina delle auto rubate scoperta a Sant'Anastasia

Geologalizzata grazie al gps in via Archi Augustei a Sant’Anastasia. Così i carabinieri hanno ritrovato l'auto rubata e sorpreso due persone in un capannone che smontavano una jeep compass. Attorno a loro parti di carrozzeria di svariati veicoli e tanti attrezzi. Una piccola officina dove le auto rubate venivano cannibalizzate per la vendita dei pezzi di ricambio. A finire in manette per riciclaggio un34enne e un 47enne, sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.