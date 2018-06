Un parco dedicato ad Antonia Custra, «testimone di perdono e giustizia»

Martedì 5 Giugno 2018, 20:24 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 20:24

SAN GIORGIO A CREMANO - È intitolato ad Antonia Custra il parco pubblico - completamente rinnovato - in via Brodolini a San Giorgio a Cremano, chiuso dal 2014 a seguito di atti vandalici: stamattina la cerimonia di intitolazione con il Questore di Napoli Antonio De Iesu che ha accettato l'invito del sindaco, Giorgio Zinno, per ricordare il gesto della donna sangiorgese che ha perdonato l'assassino del padre poliziotto, ucciso nel 1977 nel corso di una manifestazione dell’estrema sinistra a Milano. «Dedichiamo questo luogo ad una concittadina che ha compiuto un grande gesto di amore – ha commentato il sindaco Giorgio Zinno. - Un esempio di perdono che merita di essere raccontato e ricordato, soprattutto in periodi come questo in cui si respira più aria di conflitto, a vari livelli, che testimonianze di pace e comprensione». «Un riconoscimento alla generosità ed all’impegno sociale di Antonia», ha detto il questore di Napoli Antonio De Iesu.A scoprire la targa assieme al sindaco, in particolare, la madre della ragazza, Anna, che ha sottolineato la forza di Antonia «non solo di perdonare chi uccise il padre, ma anche quella della solidarietà e dell’umanità», «testimone di perdono e giustizia», così come è scritto sulla targa del parco appena riaperto. Alla cerimonia, inoltre, il vice capo di Gabinetto della Prefettura di Napoli Rose Marie Machinè, oltre al comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Ubaldo Del Monaco, il comandante del primo gruppo della Guardia di Finanza di Napoli Salvatore Salvo; il generale Fabio Polli comandante della Caserma Cavalleri; il dirigente del commissariato di Polizia di San Giorgio, Pasquale Toscano; il comandante della Compagnia di Torre del Greco, Emanuele Corda, e quello della stazione di San Giorgio a Cremano, Gerardo Avolio, oltre Raffaella Frassine, comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Portici.ll Parco in via Brodolini, un tempo noto a tutti come Parco dell'Anima, da oggi è dunque un luogo della memoria, a seguito inoltre del restyling che lo ha portato a nuova vita, dopo la chiusura forzata per i continui atti di vandalismo. Gli inteventi hanno inoltre previsto l'installazione di un sistema di videosorveglianza sull'area con l'accesso attraverso un varco dall'istituto Massimo Troisi (i cui studenti erano presenti stamane con il dirigente scolastico, Guglielmo Rispoli), così da evitare l'ingresso di persone non autorizzate e garantire maggiore sicurezza. Sarà il primo parco pubblico interamente video sorvegliato a San Giorgio.