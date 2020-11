Napoli, un pasticcino prodotto solo una volta per ricordare Maradona: «Abbiamo deciso di salutarlo con dolcezza»

Un pasticcino bianco ed azzurro con il numero dieci ben raffigurato sulla panna che lo riveste. Un omaggio spontaneo ideato tra le mura della pasticceria Seccia ai Quartieri Spagnoli, a due passi dal murales del pibe de oro che in questi giorni è diventato meta di un vero pellegrinaggio. Un idea nata con lo scopo di “salutare con dolcezza” l'eroe calcistico di una Napoli che, da cinque giorni a questa parte, si sente sempre più triste e smarrita. «Abbiamo deciso – afferma Raffaele Seccia – di omaggiare lui ed abbracciarlo insieme ai nostri clienti. Il pasticcino è stato creato proprio per questo. Perchè Diego era un patrimonio di tutti e con tutti volevamo ricordarlo. Ne abbiamo consegnati centinaia e solo in questa occasione. La produzione è durata un solo giorno perchè non abbiamo voluto speculare sulla sua immagine e crediamo sia giusto non farlo in nessun modo».

Una produzione quindi di sole 24 ore che però, ha tenuto conto di ingredienti specifici e particolarmente graditi da Maradona. «È simile – conclude Raffaele – a quello che gli dedicammo tre anni fa al San Carlo per i trent'anni dal primo scudetto. Lo abbiamo creato senza liquori cubani stavolta, ma con la crema già presentata in quella torta. Si tratta di una crema caramellata che impressionò piacevolmente Diego e quindi non abbiamo avuto dubbi sugli ingredienti. Poi il numero dieci era fondamentale per guarirlo e renderlo veramente unico. Adesso stiamo progettando un panettone in suo onore ma anche in questo caso, stiamo pensando bene a come realizzarlo perchè sia indimenticabile».

