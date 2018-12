CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Dicembre 2018, 12:21

Trova un polmone nuovo sotto l'albero un paziente di 67 anni residente nella provincia di Napoli, da tempo in lista d'attesa per il trapianto. Per F. S. l'unica soluzione alla malattia - una forma avanzata di broncopneumopatia cronica ostruttiva che ne metteva a rischio la vita per la grave insufficienza respiratoria - era l'intervento di sostituzione dell'organo malato. La convocazione dell'uomo, classe 1951, residente a Marano, è giunta al Monaldi (dove il paziente è in cura), il 23 dicembre alle 22,51. Un'allerta fatta partire all'indirizzo del Centro nazionale trapianti da parte della città della Salute e della Scienza, presidio Molinette, di Torino. A rendere particolare l'intervento la circostanza che la donatrice, una donna toscana di 49 anni, era stata a sua volta trapiantata di cuore a Firenze nei giorni precedenti l'espianto. Un trapianto di cuore che, purtroppo, aveva avuto un'evoluzione infausta.IL TRASPORTONella tarda serata del 23 dicembre, dunque, il centro regionale trapianti del Piemonte avverte l'omologo organismo campano con l'avviso che il paziente candidato a ricevere l'organo deve raggiungere Le Molinette entro le 4 del mattino del giorno successivo. Una manciata di ore dunque per coprire una distanza di quasi mille chilometri. Un'evenienza in cui è indispensabile il trasporto tramite volo di Stato. Fabrizio Scalini, il medico del Monaldi designato a seguire il caso, informa dunque il paziente, acquisisce il parere del Centro nazionale trapianti e accompagna il paziente nel volo che lo Stato mette e disposizione in questi casi. L'arrivo a Torino avviene nella notte della vigilia di Natale. Il trasporto in ambulanza dall'aeroporto piemontese, le sale operatorie pronte, le équipe chirurgiche già all'opera e un miscuglio di sentimenti di gioia e di paura condiscono l'attesa dell'intervento che incrocia i destini di varie famiglie nella notte della Vigilia. Ha quindi luogo l'intervento, dal punto di vista tecnico perfettamente riuscito. Il trapianto ha riguardato un solo polmone. L'altro è stato trapiantato a una donna di 59 anni di Torino, ricoverata nell'ospedale di corso Bramante da mesi anche lei in progressivo peggioramento. Si attende ora l'evoluzione della situazione clinica.