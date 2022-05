Un ponte tra Napoli e il Benin il sindaco incontra il console Gambardella

Nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, il Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, rappresentato dal Console Giuseppe Gambardella, ha presentato le attività di cooperazione allo sviluppo realizzate a favore della popolazione beninese, nel corso dell’ultima missione istituzionale svoltasi in Bénin dal 27 marzo al 9 aprile 2022, al quale ha partecipato una delegazione di 19 persone composta da medici e rappresentanti di organizzazioni no profit. L’evento è stato moderato dalla giornalista Brunella Chiozzini, fervida sostenitrice dell’operato dell’Istituzione Consolare. Numerose sono state le Autorità civili e militari a partecipare tra cui il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone, l’Assessore alla salute e al verde Vincenzo Santagada, il Console Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli Esquia Rubin de Celis Nunez, il Console del Regno Unito a Napoli Pierfrancesco Velentini, il Console del Congo a Napoli Angelo Melone e il Console della Guinea a Napoli Armando Nicolella. La missione è stata organizzata di concerto con due prestigiose Associazioni Onlus napoletane “DareFuturo” presieduta dal Prof. Roberto Pennisi e “Sorridi Konou Konou Africa” presieduta dal Prof. Enrico Di Salvo le quali, al di là delle iniziative umanitarie, hanno coordinato insieme al Prof. Vincenzo Tammaro un’équipe medica che ha operato a supporto dei colleghi beninesi per alleviare le sofferenze dei malati.

Molto emozionante è stata la proiezione di un documentario che ha ripercorso tutte le tappe del viaggio istituzionale, commentato dalla Dott.ssa Mariarca Viscovo, neo Assessore alle politiche sociali e lavoro della VI Municipalità di Napoli, che ha coinvolto la platea con il racconto della sua esperienza in Bénin. La delegazione ha compiuto una vera e propria missione umanitaria, spostandosi nel Nord del Paese, dove sono state inaugurate due scuole: - “l’Ecole Generoso Falciano”, finanziata dall’Associazione «DareFuturo» del Prof. Roberto Pennisi; dall’Associazione «Un Sogno per il Bénin» presieduta dal Dott. Giuseppe Paladino; dalla DEFA srl società di ingegneria della famiglia Falciano, con il supporto del Dott. Roberto Laringe; e dall'Associazione “Give a Hand Onlus” della Presidente Antonella Sammarco; e - “l’ Ecole Paolo Vive”, finanziata con il prezioso supporto della Regione Campania, della Fondazione “Paolo Vive”, rappresentata dal Dott. Carlo Simeoli e dall’Arch. Raffaella Simeoli, e dell’Associazione Onlus “Un Sogno per il Bénin”. Al sud del Paese invece hanno partecipato alla posa della prima pietra per i lavori di ristrutturazione del Centro Maternità di Djomèhountin a Cotonou, progetto fortemente voluto dal Prof. Fulvio Calise, Consigliere dell’Associazione “Sorridi Konou Konou Africa”, al quale si è aggiunto il supporto delle Onlus “Un Sogno per il Bénin” e «DareFuturo». All’unanimità i donatori hanno deciso di dedicare l’opera alla memoria del Prof. Mario Calise, insigne ginecologo e precursore della procreazione assistita, che ha speso la sua vita per tutelare la vita delle madri e dei nascituri. Nei giorni successivi il Console Gambardella e la delegazione ha reso visita al nuovo Rettore dell’Università Abomey - Calavi Prof. Félicien Avlessi per il potenziamento del “Progetto Erasmus Plus” ed hanno preso parte alla commuovente cerimonia di inaugurazione della “Sala Musica Adriana Orlando Cafazzo”, per giovani ipovedenti. Un’opera di un valore etico e morale eccezionale, nata dall’idea del Consigliere dell’ Associazione “Sorridi Konou Konou Africa” Prof.ssa Bianca Gasparrini, che insieme all’Ing. Roberto De Santis ha lavorato duramente per allestirla ed assicurare ai piccoli meno fortunati delle attività ludiche che possano accrescere le loro capacità cognitive. Il Sindaco Manfredi e l’Assessore Trapanese hanno presentato i propri complimenti, rimarcando come il grande cuore dei napoletani riesca ad oltrepassare ogni limite e a manifestare amore e dedizione per i più deboli. “E’ stato presentato il bilancio significativo di una missione che da lustro alla nostra città. Un’occasione per rafforzare i legami con il Bénin, in quanto Napoli è da sempre considerata un ponte naturale tra l’Europa e l’Africa, e l’iniziativa condivide i valori della città e dell’amministrazione” ha affermato il Sindaco. “Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto” ha dichiarato Gambardella, alludendo al peso e alla responsabilità nei confronti di ogni individuo. “Servono azioni di solidarietà forti ed incisive. Sono felice perché ancora una volta siamo riusciti a dare un notevole contributo a questo splendido paese, con l’obiettivo ineludibile di provare a migliorarci nel prossimo viaggio, ma c’è ancora tanto da fare! L’auspicio è che questa impresa straordinaria, in un momento cupo come quello che stiamo vivendo, possa scuotere e risvegliare le coscienze di tutti. Perdendo completamente l’umanità non andremo molto lontano”. La conferenza si è conclusa con il riconoscimento consegnato al Capo Segreteria del Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli Lucrezia Angela Botta dalla collega Camilla Barile e dalla Consigliera di Monte di Procida Marilù Marasco, per lo spiccato senso del dovere e profonda dedizione nei riguardi del popolo beninese.