Giugliano, pranzo per i bimbi rom: ma non vanno più a scuola

Lunedì 20 Maggio 2019, 08:43

Un piatto caldo, un tavolo intorno al quale mangiare e soprattutto con un tetto sulla testa. Ha avuto le sembianze di una domenica normale quella di ieri per i 105 bambini rom sgomberati dal campo di Giugliano e che vivono dal 10 maggio in auto o furgoni all'interno di un piazzale di via Carrafiello. Tutto questo è stato possibile grazie all'iniziativa di un parroco, don Francesco Riccio, che dall'inizio sta seguendo questa vicenda passo passo, aiutando le 73 famiglie con la Caritas parrocchiale di San Pio X. Ed è proprio lì, all'interno della chiesa, che sono stati invitati tutti i minori della comunità rom per il pranzo della domenica. Ad attenderli un grande tavolo a forma di U, un piatto di pasta al sugo, cotolette, polpette, patatine fritte e dolci. Un pasto che in una qualsiasi famiglia sembrerebbe normale, di routine, ma che i piccoli ospiti hanno accolto con occhi increduli.