Domenica 4 Febbraio 2018, 12:46

Che l’illuminazione pubblica a Fuorigrotta funzioni a singhiozzo non è più una novità. Ogni sera una vasta area è colpita da blackout. La protesta dei cittadini corre sui social, c’è anche chi pensa che sia un oscuro piano di risparmio adottato dall’amministrazione comunale sui costi energetici della Città.«Da tempo a Fuorigrotta si vive un fenomeno particolare, con una turnazione che farebbe invidia al rebus più complicato - commenta la consigliera della X Municipalità, Laura Carcavallo - ogni giorno in una zona di Fuorigrotta l'illuminazione stradale è assente, soprattutto in alcune zone, dove la mancanza di illuminazione stradale crea anche un problema di sicurezza».Il problema si trascina da diversi mesi, ed ha lasciato completamente al buio aree del quartiere flegreo. Il ripetersi di tali episodi, nelle ore serali e notturne, comporta una recrudescenza del fenomeno delinquenziale e di sicurezza pubblica, proprio a causa del buio.Non si conosce nel dettaglio l’origine dei continui black out, le motivazioni e i tempi di risoluzione del problema. Le strade che sono maggiormente colpite dall’oscurità sono via Giulio Cesare, via Campegna, via dei Missionari, via Coriolano, piazzale Gabriele D’Annunzio, via Andrea Doria, piazza San Vitale e un tratto del centralissimo viale Augusto.