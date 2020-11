L'intarsio è da sempre sinonimo di eccellenza, con la sua lunghissima tradizione che ha segnato la storia dell'artigianato sorrentino nel mondo. La manualità e la creatività dei maestri intarsiatori della città del Tasso, rappresentano un patrimonio da custodire e, allo stesso tempo, da valorizzare e promuovere attraverso tutti i canali di comunicazione.

Nasce con queste premesse il sito internet dell'Unione Artigiani Intarsio Sorrentino - visibile all'indirizzo https://inlayartsorrento.com - patrocinato e sostenuto dal Comune di Sorrento, proprio per fare conoscere ad un pubblico più ampio possibile questa arte, i suoi prodotti e i suoi protagonisti.

Navigando tra le sezioni è infatti possibile visionare filmati storici e materiale fotografico, tenersi aggiornati sugli eventi, esplorare ed approfondire tutte le varie fasi della lavorazione. Una apposita sezione è dedicata ai laboratori, con l'ubicazione delle varie botteghe, informazioni e contatti. «Il sito internet - spiega il consigliere comunale Désirée Ioviero, che ha seguito le varie fasi del progetto - è solo una delle numerose iniziative che vogliamo realizzare a sostegno delle categorie artigianali, sia per supportare l'intero settore in questi momenti di difficoltà, sia per contribuire alla ripresa con lo slancio e la vitalità che merita».

