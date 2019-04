Napoli, la denuncia di una 24enne: «Io, volontaria minacciata dal ras delle ambulanze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Aprile 2019, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 23:10

«Qui comando io, te ne devi andare», e poi offese e minacce, persino di morte. È una volontaria, che presta servizio a bordo di ambulanze di una società privata, a denunciare l’atto di intimidazione che le sarebbe stato rivolto dal dipendente di un’altra società di ambulanze private. I fatti risalgono al pomeriggio del 26 aprile scorso e, stando alla denuncia presentata dalla donna, sono accaduti nei corridoi dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Ora c’è un’indagine, affidata ai carabinieri della stazione San Giuseppe, per chiarire fatti e responsabilità. E i riflettori degli inquirenti tornano a puntare su interessi e business che ruotano attorno al mondo della sanità e degli ospedali cittadini. Dopo le inchieste sui servizi di pulizie e quelli per le forniture, ora l’attenzione si spinge sulla gestione del trasporto dei pazienti a opera di ditte private. Un business su cui si teme che possano innestarsi rapporti di forza non sempre leciti e non sempre legati a regole di mercato e di lecita concorrenza.