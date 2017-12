Una baraccopoli nell'auditorium di Scampia: «Ma senza riscaldamenti i nostri bimbi sono sempre malati»

Giovedì 28 Dicembre 2017, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 12:49

Una baraccopoli nel cuore di Scampia. L’auditorium che ormai da tempo ospita parte della comunità Rom precedentemente insediata nel campo di via Cupa Perillo è diventato la “casa” di decine di famiglie. Sono diverse le tende ricavate negli spazi del teatro dell’VIII Municipalità che fungono da rifugio anche per i minori che sono all’interno e che – a quanto affermano i genitori – risentono di diversi problemi e criticità.«Sono sempre malati e molti di loro vanno avanti e indietro dagli ospedali della città», commentano. «I riscaldamenti ci sono solo per poche ore al giorno e stiamo peggio di come stavamo all’interno del campo che ci incendiarono l’estate scorsa. Vogliamo che le istituzioni del territorio ci diano una mano a trovare una sistemazione».Una sistemazione che al momento è all’interno di uno dei punti di aggregazione del quartiere che adesso – come dichiara il consigliere Salvatore Passaro – resterà inutilizzabile per i consueti appuntamenti natalizi.«L’auditorium è sempre stato importante per questa Municipalità - afferma Passaro - e da quest’anno resterà fermo. Noi crediamo che sia il caso di iniziare a partire con la bonifica e la riapertura del sovrappasso che sino a poco tempo fa era occupato dalle baracche del campo rom. È venuto il momento di decidere dove alloggiare queste persone e come assistere i minori che in queste condizioni, sono sempre pi a rischio. Chiediamo risposte immediate dall’amministrazione centrale che ha il dovere di tutelare le persone ed il territorio su cui insistono».