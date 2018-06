Terra dei fuochi, una barca tra i rifiuti: la scoperta a Qualiano

Giovedì 7 Giugno 2018, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 19:00

Addirittura una barca. Non c’è mai fine al peggio. In piena Terra dei Fuochi c’è addirittura chi pensa di poter restare completamente impunito, e probabilmente non ha torto, e gettare una barca vecchia per strada. Un caso incredibile. A pubblicare le foto su Facebook il sindaco di Qualiano Ludovico De Luca che scrive: “Ragazzi scusatemi ma non è possibile. Io non mollo perché non è nel mio modo di essere ma voi siete la vergogna della società. Siete la feccia degli uomini e tale resterete per l'eternità. Scaricate una barca piena di rifiuti? Ma voi siete dei criminali incalliti ai quali solo Dio può dare la giusta punizione”. Probabilmente la barca sarebbe stata data alle fiamme o sarebbe stata lasciata a marcire lì per tempo interminabile. Un rifiuto speciale di sicuro che ha bisogno di uno smaltimento specifico e adeguato. Ma ciò che lascia più scioccati però è il gesto in sè, l’aver pensato di compiere un atto del genere. Un'azione di enorme inciviltà che denota una profonda indifferenza per il vivere comune e le regole.