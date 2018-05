Una cieca, l'altra in carrozzella: «Libere di andare dove ci pare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 15 Maggio 2018, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 14:20

Il video è diventato virale in poche ore, migliaia di visualizzazioni su Facebook, centinaia di commenti e decine di condivisioni. Due le protagoniste: Roberta Cotronei e Patrizia Matacena. La prima, 56 anni, è affetta da retinite pigmentosa, una malattia genetica dell'occhio che l'ha colpita a vent'anni facendole perdere lentamente la vista; la seconda, 55 anni, quando ne aveva 47 ha scoperto di avere la sclerosi multipla. A salvarla un farmaco di ultima generazione arrivato sul mercato solo qualche anno fa.Roberta e Patrizia sono a Lourdes, un viaggio organizzato con i volontari dell'Ordine di Malta, cantano siamo un mito, versione personalizzata della canzone degli «883»: Roberta che non ci vede spinge la carrozzella, Patrizia che non cammina le indica la strada.«Che problema c'è?» dice Patrizia, bella e sorridente, mentre guarda - e risponde - a chi le sta riprendendo con il cellulare: «Roberta e io non abbiamo nessun problema. Andiamo dove vogliamo». Poi lo ripete con più forza: «Nella vita noi non abbiamo nessun problema. Avete capito?». In sottofondo si sente la voce di un'amica: «Non vi crederanno mai». E giù risate che le due donne, anzi tre, non riescono a trattenere al pensiero che qualcuno possa non credere a quelle parole. «Questo video è un messaggio di gioia e felicità - spiega la Matacena - l'ha voluto pubblicare mia figlia e io sono stata d'accordo. A Lourdes ci sono andata per ringraziare, non per chiedere. Mi è sembrato bello farlo anche così». Che cosa ha da ringraziare, Patrizia, napoletana di Posillipo, due figli e un nipotino che adora, lo sa molto bene e ci tiene a dirlo: «La malattia mi ha tolto la forza nelle gambe ma mi ha dato il coraggio di affrontare e risolvere i problemi. E poi grazie ai miei figli, agli amici che mi sono sempre stati accanto: devo molto anche a loro se ce l'ho fatta. Potrà sembrare strano, lo capisco, ma vi assicuro che sono stata fortunata e voglio dirlo soprattutto a chi vive facendosi un sacco di problemi che magari nemmeno ha».