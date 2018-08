Torre del Greco, una fiaccolata per i martiri di Genova: Matteo, Antonio, Giovanni e Gerardo

Mercoledì 22 Agosto 2018, 17:36

TORRE DEL GRECO - A nove giorni dalla strage di Genova costata la vita a 42 persone, la città di Torre del Greco non dimentica i suoi figli rimasti uccisi nel crollo del ponte Morandi. E così venerdì 24 agosto alle ore 20 si terrà una fiaccolata in memoria di Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Gerardo Esposito e Giovanni Battiloro, i quattro giovani torresi rimasti schiacciati sotto il viadotto lo scorso 14 agosto mentre andavano in vacanza. L'iniziativa è voluta dai familiari ma fortemente sentita dai torresi che fin da subito hanno condiviso il lutto per la tragica fine di Matteo, Gerry, Giovanni e Antonio.La manifestazione avrà inizio percorrendo via Enrico de Nicola, proseguirà lungo via Tironi, poi in via Scappi Novesca. viale dei pini e via Scappi a Cappella Bianchini, quartiere d'origine dei giovani. Ancora via Curtoli, via Cristoforo colombo, via sedivola e via marconi, in centro città con arrivo al parcheggio Nassiriya. «Una preghiera per non dimenticare». La memoria dei quattro amici sarà perpetuata anche attraverso altri eventi, già annunciati dall'amministrazione comunale: «Un concerto perché Matteo e Antonio amavano la musica, un memorial di calcio perché Gerardo e tutti gli altri ragazzi giocavano a pallone e una borsa di studio perché Giovanni stava per diventare un giornalista».