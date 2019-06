Napoli, una mini piantagione di marijuana scoperta su un terrazzo in via Tasso

Mercoledì 26 Giugno 2019, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 49enne napoletano è stato denunciato dai poliziotti del commissariato San Ferdinando per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.I poliziotti, in seguito ad accurate indagini, sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo in via Tasso dove, nel giardino terrazzato di pertinenza, questi aveva avviato una rigogliosa piantagione di marijuana.Gli agenti hanno estirpato 117 piante di altezza variabile dai 20 cm agli oltre due metri; tutte le piante erano raggiunte da un sistema di irrigazione goccia a goccia e supportate da fertilizzante; in casa aveva trovato spazio la “nursery” delle piantine ancora in fase di germinazione.I poliziotti hanno anche rinvenuto e sequestrato otto vasi di vetro con marijuana già essiccata oltre a tutto il materiale per la coltivazione.