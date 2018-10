Nel corso di un servizio finalizzato a smantellare depositi in cui viene stoccato materiale contraffatto destinato ai mercati di Forcella e Piazza Garibaldi, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Napoli-Stella hanno denunciato per introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi, un 35enne di origine senegalese pregiudicato per reati dello stesso genere. Nel suo appartamento i militari hanno rinvenuto 1.021 paia di scarpe di famosissime marche internazionali, contraffatte, nonché numerose etichette delle stesse griffe. Il tutto è stato sequestrato.

Domenica 14 Ottobre 2018, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA