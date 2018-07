Napoli, una navetta abusiva per trasportare i bagnanti a Marechiaro: sequestro

Una navetta abusiva per il trasporto dei bagnanti è stata intercettata dagli agenti della Polizia municipale di Napoli a Marechiaro, nel quartiere Posillipo. Gli agenti dell'Unità operativa Chiaia del Nucleo mobilità turistica sono intervenuti a seguito di segnalazioni, intercettando la navetta abusiva che effettuava la tratta da Posillipo a una spiaggetta di Marechiaro per il trasporto dei bagnanti. La navetta era stata già sanzionata e sottoposta a sequestro due settimane fa ed era stata affidata al proprietario con l'obbligo di custodirla in un luogo privato. Ma il conducente, contravvenendo agli obblighi di custodia, ha utilizzato il veicolo sprovvisto di assicurazione: l'uomo è stato quindi multato con ritiro della patente per un importo totale di 8.147 euro. La navetta è stata nuovamente sottoposta a sequestro e, stavolta, trasportata con un carro attrezzi ad opera dell'Unità operativa rimozione auto nella depositeria comunale.

Mercoledì 4 Luglio 2018, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 12:29

