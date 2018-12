Antonio e Francesca, nuova casa e nuova vita nell’ippodromo di Agnano

Sabato 1 Dicembre 2018, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 01-12-2018 18:02

Dopo mesi di disperazione e di solitudine Antonio e Francesca hanno una nuova casa. I due ragazzi, rispettivamente di 34 e 36 anni, vivevano dallo scorso settembre nell’ospedale Vecchio Pellegrini. Ovvero da quando la madre – Rita Recchione – è morta nel suo appartamento in via Don Minzoni a seguito di una esplosione. Non voleva arrendersi allo sfratto Rita e proprio per questo aveva dato fuoco all’appartamento che non intendeva lasciare.Oggi, a due mesi dalla tragedia, ai figli è stata concessa in comodato d’uso una abitazione all’interno dei giardini dell’Ippodromo di Agnano. «Siamo felici» affermano, «per noi oggi iniziano una nuova vita».Alla cerimonia di consegna delle chiavi dell’appartamento, hanno parteciapti Pier Luigi D'Angelo, presidente della Ippodromi Partenopei, Madre Antonietta Scotti dell'ordine delle Suore Figlie della Carità e don Tonino Palmese, vicario episcopale che ha benedetto questa giornata.«Oggi è veramente Natale» dichiara Don Palmese, «la solidarietà e l’amore di questa gente ha anticipato questa festività. Oggi ci sentiamo tutti vicini a questi ragazzi e crediamo sia giusto che ognuno di noi faccia il possibile per continuare ad aiutarli».