Una nuova sede per l'asilo, a Casamicciola tornano i bimbi del sisma

Martedì 7 Maggio 2019, 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quasi due anni di distanza dal sisma, il Comune di Casamicciola riesce a riportare a casa anche i suoi cittadini più piccoli. Arrivano infatti per ultimi, quei bimbi della scuola materna che dal 2017 erano ospiti di una struttura messa a disposizione nel vicino Comune di Ischia. Nei mesi scorsi era stato possibile riportare nelle sedi di Casamicciola gli alunni delle primarie e delle medie ed anche gli studenti delle superiori. Mancava dunque un solo, ultimo tassello per completare il rientro di alunni e studenti in strutture localizzate nel perimetro della cittadina termale ferita dal sisma. Il Comune rende infatti noto che con apposita delibera ed impegno di spesa, è stato preso in fitto un immobile ubicato in via Cumana e che sarà adibito ad uso scolastico. La struttura servirà a fare in modo che anche i bambini dell’Infanzia - a partire dal settembre prossimo - potranno far ritorno a casa. Resteranno per queste ultime tre settimane di anno scolastico, nella struttura di Ischia in via Mirabella.Il Comune aveva precedentemente pubblicato un avviso pubblico avente ad oggetto “reperimento immobili da destinare ad uso scolastico”, da qui è pervenuta la disponibilità a locare o eventualmente vendere l’immobile composto da piano interrato, semi-interrato e piano rialzato. Nella delibera si dà mandato al responsabile dell’area economico-finanziaria di predisporre gli atti consequenziali alla locazione della struttura e si precisa anche che la spesa sarà finanziata con i proventi messi a disposizione dal commissario per la ricostruzione. Particolarmente soddisfatto il sindaco Giovan Battista Castagna: «La scuola è sempre stata una priorità mia e dell’amministrazione tutta – ha spiegato il primo cittadino – con la sistemazione trovata per i bambini dell’Infanzia a partire dal nuovo anno scolastico siamo riusciti a far tornare a “casa” tutti i nostri alunni e studenti».