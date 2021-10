Una rossa luna caprese sorge da dietro Punta Campanella

Una straordinaria luna rossa ha incantato per circa un’ora quei fortunati capresi e quei pochi turisti che questa sera si trovavano sul versante di Marina Grande a nord dell’isola proprio nel momento in cui spuntava dietro Punta Campanella una straordinaria luna rossa, che ha illuminato la scena nonostante il buio fosse calato da qualche ora. L’enorme disco rosso che si è rispecchiato in un mare, straordinariamente piatto vista la stagione, ha reso l’immagine ancora più suggestiva simile ad un quadro dei primi pittori che dipingevano l’isola agli inizi del 900’.

