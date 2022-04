Una spilla per ricordare Salvatore vittima sul lavoro in Circumvesuviana

“6 + 288”. È il codice che indica la distanza chilometrica tra Napoli e il bivio ferroviario di Botteghelle della Circumvesuviana, nel territorio di Volla. È qui che il 26 marzo di anno fa perse la vita Salvatore Brancaccio, 42enne originario di Torre del Greco.

Il dipendente Eav era in servizio quando fu travolto da un furgoncino, un mezzo dell'impresa che aveva il compito di provvedere alla sanificazione del locale dove lavorava. A distanza di un anno, i colleghi e gli amici di Salvatore hanno voluto ricordarlo con una spilletta in cui è indicato il punto in cui è avvenuto il tragico incidente, la data di quel bruttissimo giorno e il nome della vittima.

La spilla viene indossata in queste ore soprattutto dai lavoratori dell’Eav: un modo per dimostrare la loro vicinanza alla famiglia di Brancaccio e per ricordare le morti sul lavoro