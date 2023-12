Una targa per Christian, investito e ucciso da un'auto a Cavalleggeri

Una targa per “rendere indelebile il ricordo di Christian”, il bimbo di tre anni e mezzo investito e ucciso a pochi passi dalla sua abitazione nel Rione Cavalleggeri d’Aosta di Napoli. Il piccolo, colpito da un’auto nel giugno del 2022, mentre era sul marciapiede mano nella mano con la madre e il fratellino, è stato ricordato in occasione del suo compleanno, il 19 dicembre, con una cerimonia e uno spazio a lui dedicato all’ingresso del plesso Collodi dell’Istituto Comprensivo Gigante Neghelli che il bimbo frequentava.

La targa affissa grazie alla collaborazione della municipalità di Fuorigrotta, della direzione dell’istituto scolastico e dell’associazione Unicorni Diana, è stato l’ennesimo atto di amore di Ciro Carezza e sua moglie Marianna in memoria di “Christian, un bimbo venuto al mondo per donare amore e sorrisi, per questo sulla targa c'è un orsacchiotto come lo chiamavano tutti”.

Il giorno dell’investimento, un operaio di 51 anni alla guida della propria automobile su via Ronchi dei Legionari, finì sul marciapiede al di sotto dell’abitazione del piccolo Christian dove il bimbo si trovava in compagnia della madre e del fratellino, anche loro travolti nell’impatto ma sopravvissuti a differenza del piccolo di tre anni e mezzo. «La sentenza di primo grado ha condannato l’automobilista a due anni e 10 mesi ma per noi è inaccettabile dal momento che non riteniamo che si sia trattato di un investimento stradale ma di un omicidio» ha ribadito Ciro Carezza promettendo di «non arrendersi e di continuare a fare ricorsi e chiedere giustizia per ottenere una pena esemplare»

«Nel caso di nostro figlio non si è trattato di uno scontro tra auto o scooter ma di un veicolo che è andato sopra al marciapiede, senza lasciare scampo a Christian a cui è stato strappato il futuro, senza contare il dolore inflitto a tutta la nostra famiglia, a suo fratello di 13 anni e sua sorella che oggi ne ha 16» aggiungono i genitori del piccolo che insistono per «far attuare al più presto pene più dure nei confronti di chi commette azioni criminali».

All’inaugurazione della targa con scritto “Il tuo gioioso sorriso, i tuoi occhi dolcissimi e l’amore che ci hai donato resteranno sempre vivi nel cuore di tutti noi” erano presenti tanti amici e cittadini, oltre ai rappresentanti della municipalità, dell’associazione Unicorni Diana, della scuola del plesso Collodi e una pattuglia della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di Napoli con Antonio Muriano, ex comandante della sezione, oggi in pensione ma sempre vicino alla famiglia del piccolo Christian.