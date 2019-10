Una targa per Noemi. Le guardie giurate premiano il barista di piazza Nazionale

Venerdì 11 Ottobre 2019, 14:49

Napoli contro la camorra. È questo il messaggio del premio che sarà consegnato a chi per primo soccorse la piccola Noemi nell'agguato dello scorso 3 maggio, in piazza Nazionale. La sparatoria durante la quale la bimba napoletana di 4 anni fu ferita ai polmoni, era ancora in corso quando Roberto Tortorella uscì dal bar dove stava lavorando, per aiutarla.«L' Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate premierà l'eroe barista che salvò la piccola Noemi dai colpi di pistola di un killer di camorra-ha annunciato Giuseppe Alviti alla guida dell'associazione - il merito sarà riconosciuto anche al titolare dell'attività Salvatore Laezza proprietario di un esercizio commerciale virtuoso come presidio di legalità e umanità».La premiazione avverrà alle 10. 30 del mattino, nel bar Elite in Piazza Nazionale con la consegna delle targhe simboliche. «Il coraggio dimostrato dal barista Roberto Tortorella non può e non deve passare inosservato- ha dichiarato Alviti - le passerelle dei tanti politici fin ora non hanno mai dato risalto a chi sfidando le pallottole ha cercato di salvare la vita ad una bimba e ci aspettuamo grande partecipazione delle istituzioni per martedì »