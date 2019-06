Undicenne travolto in strada nel Napoletano, rintracciato il responsabile scappato senza soccorrerlo

Giovedì 13 Giugno 2019, 13:59

Portici – Ha appena 11 anni, L.M., la vittima di un grave incidente verificatosi intorno alle 12 nella zona periferica della città. Il ragazzino è stato investito da un’auto di piccola cilindrata, mentre si trovava in via Martiri di via Fani, riportando gravi conseguenze. Immediati i soccorsi e le ricerche del responsabile.Il bambino è attualmente ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli, da dove si attendono notizie più precise circa le sue condizioni,, che al momento appaiono piuttosto serie.Mentre invece le forze dell’ordine sarebbero già sulle tracce della persona che ha travolto il ragazzino.Gli investigatori avrebbero infatti identificato un uomo, che potrebbe aver investito il minorenne scappando subito dopo senza prestargli soccorso.Non è escluso che proprio nelle prossime ore possa esserci conferma riguardo l'identità del responsabile.