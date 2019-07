Sabato 6 Luglio 2019, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 11:28

Nasconde la droga dietro la caldaia e viene arrestato dai carabinieri della stazione di Monteruscello. L'arrestato, un 40enne accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, è già noto alle forze dell'ordine.Durante una perquisizione a casa sua, i militari dell'Arma hanno sequestrato un pacchetto di sigarette contenente 11 stecche di hashish del peso complessivo di 49 grammi. Oltre al pacchetto, nascosto in bagno dietro la caldaia, i carabinieri hanno sequestrato 100 euro in contante ritenuto provento di spaccio, alcuni coltelli intrisi di droga e pellicole utilizzate per il confezionamento.