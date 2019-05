Due ungheresi ricercati in tutta Europa bloccati in un hotel a Sorrento

Mercoledì 8 Maggio 2019, 18:35

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sorrento hanno arrestato una coppia di cittadini ungheresi in esecuzione di un mandato di arresto europeo. I due erano ricercati per i reati di sequestro di persona e immigrazione clandestina. I poliziotti sono intervenuti nella tarda serata di ieri presso un hotel di Meta di Sorrento, quando i due hanno fatto il check-in, provenienti da Siena, città in cui avevano alloggiato la notte precedente. L’uomo, 46anni, è stato condotto presso il carcere di Poggioreale, mentre la donna, 33 anni, è stata condotta presso il carcere di Pozzuoli.