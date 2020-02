È entrata in sala operatoria Ilaria Savino, la ragazza undicenne di Marcianise che vive con il cuore artificiale. Sarà finalmente sottoposta al trapianto, dopo un anno di attesa.



Lo ricorda in un post l'ex sindaco di Marcianise Antonello Velardi. «Le operazioni sono cominciate ieri alle 20 quando Ilaria è stata preallaertata perché c'era la possibilità di un cuore nuovo. Da allora a stamattina sono trascorse dodici ore interminabili. Sono stato stanotte al Monaldi a far compagnia ad Ilaria; per stemperare la tensione abbiamo giocato a carte con lei, con il papà Nino, e con Dafne Palmieri, volontaria, che ha trascorso tutta la notte in ospedale.



Si saprà qualcosa in serata, ci vorrano almeno dieci ore prima della conclusione dell'intervento. Ilaria è nelle mani di Dio e dell'equipe di Andrea Petraio, chirurgo di rara bravura ed umanità. Sarà una giornata interminabile quassù al Monaldi.



Facciamo una preghiera perché il buon Dio guidi la mente e le mani dei chirurghi. E perché allevi le indicibili sofferenze dei genitori, qui fuori la sala operatoria in una straziante attesa. Ad Ilaria il grande abbraccio di tutti noi: rinascerà a vita nuova, è la nostra speranza». © RIPRODUZIONE RISERVATA