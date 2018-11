Giovedì 15 Novembre 2018, 20:20

Finanziamenti per 300 milioni di euro per supportare le PMI del Mezzogiorno. E’ il plafond messo a disposizione da UniCredit grazie all’adesione Sme Initiative – Bond del Mezzogiorno, l’iniziativa indetta congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e Commissione europea.I nuovi finanziamenti, a condizioni agevolate e garantiti dal Fondo di Garanzia (a valere sulla Riserva PON IC) per le PMI, hanno la finalità di facilitare l’accesso al credito, con tempi di erogazione più brevi, e di incentivare gli investimenti delle Micro, Piccole e Medie imprese in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. L’importo massimo finanziabile è pari a € 1.500.000 per singola azienda.Le operazioni finanziarie ammesse dovranno avere la seguenti finalità: ampliamento dell'attività; rafforzamento delle attività generali dell’impresa, creazione di nuovi progetti, accesso a nuovi mercati o a nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti.Sono ammissibili ai finanziamenti le spese relative ad acquisizione di beni materiali e immateriali e al finanziamento del capitale circolante (es. scorte, costi del personale, pagamento fornitori).Il portafoglio di 300 milioni di euro fa parte di “SME Initiative”, che beneficia del sostegno dell'Unione Europea ai sensi del Programma Operativo Iniziativa PMI 2014-2020.“L’accordo – ha affermato Andrea Casini, Co-Head per l’Italia di UniCredit - testimonia l’impegno di UniCredit, a fianco del Ministero, di FEI e BEI e della Commissione europea, a sostegno dell’economia Italiana. UniCredit