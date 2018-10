Unilever, porta in faccia ai sindacati sul licenziamento dei 106 lavoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 13:54

Braccio di ferro tra sindacati di categoria e vertici dell'Unilever (ex Algida), l'azienda multinazionale che produce gelati nella zona Asi di Pascarola. Dopo l'annuncio nei giorni scorsi dei 106 licenziamenti e del passaggio di 101 lavoratori dal contratto full time a part time, l'azienda olandese ha ora revocato anche l'incontro convocato per domani venerdì (ore 9) con i rappresentanti sindacali di categoria e della Rsu di fabbrica.L'incontro fissato all'indomani della proclamazione dello stato di agitazione e dello sciopero di mezz'ora per ognuno dei tre turni, attuato in maniera unitaria dalle organizzazioni sindacali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl, era stato programmato proprio per discutere del piano dei tagli aziendali con l'obiettivo di scongiurare i licenziamenti ed il cambio di status da lavoratori a tempo pieno a dipendenti precari. Ma ora un eventuale accordo tra le parti sembra già svanito.